Система ПВО сработала в Ростовской области – Кураев

Фото: телеграм-канал "Владимир Рогов"

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в Ростовской области,в результате зафиксированы повреждения зданий, никто не пострадал, сообщил сегодня в телеграм-канале глава администрации Донецка Ростовской области Роман Кураев.

"После отработки ПВО зафиксирован разлет небольших осколков на территории города Донецка [Ростовской области]. <...> У нас жертв нет, есть технические повреждения, они несущественные. Кровля [зданий] и так далее. В настоящее время отработку ведет администрация города Донецка вместе с ОВД по городу Донецку", – уточнил Кураев.

Ранее три взрыва прозвучали в Мелитопольском районе Запорожской области, предварительно, это связано с работой системы ПВО, об этом сообщил глава общественной организации "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Также ранее сообщалось, что украинские боевики совершили обстрел Шебекино в Белгородской области при помощи реактивной системы залпового огня "Град". По предварительным данным, в результате воздушной атаки никто не пострадал.

Один из снарядов попал на территорию центрального рынка, в результате чего там началось возгорание. Помимо этого, огонь охватил местную овощную базу и один автомобиль.

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