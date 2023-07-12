Один человек пострадал после обстрела нескольких сел Белгородской области

Фото: телеграм-канал SHOT

Один человек пострадал в результате обстрела нескольких сел Белгородской области со стороны ВСУ, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Сегодня сразу несколько населенных пунктов Краснояружского района попало под обстрел ВСУ. В селе Графовка есть один пострадавший", – написал Гладков.

По данным губернатора, в момент обстрела пострадавший находился на улице. Мужчина получил осколочные ранения предплечья и грудной клетки, его доставили городскую больницу № 2. Врачи оценивают состояние пострадавших как средней степени тяжести, уточнил глава Белгородской области.

Кроме того, как добавил Гладков, в результате обстрела в селе Графовка была повреждена линия электропередачи, в селе Репяховка осколки повредили кровлю и стены складского помещения сельскохозяйственной компании.

В настоящий момент на месте происшествия работают аварийные и оперативные службы, резюмировал губернатор Белгородской области.

Ранее российские системы ПВО сбили две ракеты ВСУ в Брянской области. В результате обстрела никто не пострадал, однако была полностью разрушена пилорама в поселке Бытошь.

До этого украинские боевики совершили обстрел Шебекино в Белгородской области при помощи реактивной системы залпового огня "Град". По предварительным данным, в результате воздушной атаки никто не пострадал.

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