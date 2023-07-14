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Серия взрывов прогремела в Кривом Роге на Украине
Фото: depositphotos/mariakarabella
В Кривом Роге Днепропетровской области Украины прозвучало несколько взрывов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра города Александра Вилкула.
Каких-либо подробностей произошедшего он не привел. На момент публикации сирены воздушной тревоги слышны в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях Украины.
Ранее сообщалось, что женщина пострадала при обстреле села Троицкого Кореневского района Курской области Вооруженными силами Украины.
В ночь на 13 июля несколько взрывов прогремело в Хмельницком и Киеве. Тогда воздушная тревога была объявлена практически во всех регионах страны.
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