Целью сбитого силами ПВО украинского беспилотника были объекты в Подмосковье – МО РФ

Фото: Минобороны РФ

Минобороны РФ сообщило о пресечении попытки террористической атаки киевского режима с помощью беспилотника на объекты в Московской области. Об этом сообщает РИА Новости.

"Сегодня утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объектам на территории Московской области", – указано в сообщении.

В Минобороны сообщили, что средствами ПВО украинский беспилотник был уничтожен. В ведомстве подчеркнули, что в результате пресеченной атаки обошлось без пострадавших и разрушений.

Ранее сообщалось, что утром 24 июля на Комсомольском проспекте в Москве были обнаружены осколки беспилотника. До этого в Сети появились сообщения о звуках взрыва около улицы Лихачева в столице.

Сергей Собянин подтвердил, что около 04:00 в Москве зафиксировали удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Он уточнил что никто не пострадал, серьезные повреждения также отсутствуют.

Собянин сообщил об отсутствии пострадавших после атаки БПЛА по двум нежилым зданиям