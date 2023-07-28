06:19Происшествия
Целью сбитого силами ПВО украинского беспилотника были объекты в Подмосковье – МО РФ
Фото: Минобороны РФ
Минобороны РФ сообщило о пресечении попытки террористической атаки киевского режима с помощью беспилотника на объекты в Московской области. Об этом сообщает РИА Новости.
"Сегодня утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объектам на территории Московской области", – указано в сообщении.
В Минобороны сообщили, что средствами ПВО украинский беспилотник был уничтожен. В ведомстве подчеркнули, что в результате пресеченной атаки обошлось без пострадавших и разрушений.
Ранее сообщалось, что утром 24 июля на Комсомольском проспекте в Москве были обнаружены осколки беспилотника. До этого в Сети появились сообщения о звуках взрыва около улицы Лихачева в столице.
Сергей Собянин подтвердил, что около 04:00 в Москве зафиксировали удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Он уточнил что никто не пострадал, серьезные повреждения также отсутствуют.
Собянин сообщил об отсутствии пострадавших после атаки БПЛА по двум нежилым зданиям
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