Движение на МКАД в районе развязки с Рублево-Успенским шоссе освободили после ДТП

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Проезжую часть на МКАД в районе развязки с Рублево-Успенским шоссе освободили после аварии. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

До этого на внутренней стороне 60-го километра МКАД в районе развязки с Рублево-Успенским шоссе столкнулись два автомобиля. Из-за аварии с участием грузового и легкового авто были перекрыты три из пяти полос движения.

"Проезжая часть освобождена", – говорится в сообщении ведомства.

До этого в районе дома № 79 по Садовнической улице загорелся автомобиль. Движение в районе происшествия было временно затруднено. О жертвах и пострадавших не сообщалось.



Авария с грузовиком произошла в подмосковном Видном