08:25Транспорт
Движение на МКАД в районе развязки с Рублево-Успенским шоссе освободили после ДТП
Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"
Проезжую часть на МКАД в районе развязки с Рублево-Успенским шоссе освободили после аварии. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
До этого на внутренней стороне 60-го километра МКАД в районе развязки с Рублево-Успенским шоссе столкнулись два автомобиля. Из-за аварии с участием грузового и легкового авто были перекрыты три из пяти полос движения.
"Проезжая часть освобождена", – говорится в сообщении ведомства.
До этого в районе дома № 79 по Садовнической улице загорелся автомобиль. Движение в районе происшествия было временно затруднено. О жертвах и пострадавших не сообщалось.
Авария с грузовиком произошла в подмосковном Видном
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