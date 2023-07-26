Движение на Новорязанском шоссе затруднено из-за столкновения пяти автомобилей

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Движение на Новорязанском шоссе в сторону области существенно затруднено из-за столкновения пяти автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

"На Новорязанском шоссе (после развязки с МКАД) столкнулось пять автомобилей. На месте работают оперативные службы города", – указано в сообщении.

Оперативные службы города работают на месте происшествия, обстоятельства аварии и информация о пострадавших уточняется. В ведомстве предупредили, что движение в сторону области существенно затруднено.

Ранее сообщалось, что автомобиль врезался в остановку общественного транспорта и перевернулся на Кировоградской улице в Москве. Пострадала женщина, которая в момент инцидента находилась на остановке, ее доставили в больницу.

До этого ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика произошло на трассе Славянск-на-Кубани – Темрюк. Погибли четыре человека, включая двоих детей 11 и 13 лет. Еще один 10-летний ребенок был госпитализирован.

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