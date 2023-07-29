ВС РФ 28 июля нанесли удар высокоточным оружием по пункту управления ВСУ в Днепре

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы Российской Федерации 28 июля нанесли удар высокоточным оружием по пункту управления Вооруженных сил Украины в Днепре (ранее – Днепропетровске). Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Назначенный объект поражен. Цель удара достигнута", – добавили в российском военном ведомстве.

По данным Минобороны России, в течение суток украинская армия пыталась вести наступление на донецком, южнодонецком и краснолиманском направлениях.

В ведомстве сообщили, что на донецком направлении российские силы отразили пять атак Киева в районах Белогоровки, Авдеевки, Первомайского и Красногоровки Донецкой Народной Республики (ДНР). Кроме того, недалеко от Веселого, Богдановки, Клещеевки, Дылеевки и Новгородского ДНР ВС РФ поразили живую силу и технику ВСУ.

Отмечается, что на донецком направлении за прошедшие сутки Украина потеряла более 120 бойцов, а также три боевые бронемашины, два автомобиля и гаубицу "Мста-Б".

В ведомстве добавили, что на южнодонецком и запорожском направлениях были нанесены удары по живой силе и технике киевского режима в районах Золотой Нивы, Макаровки ДНР, Новоандреевки, Щербаков и Каменского Запорожской области.

"Подразделениями 36-й общевойсковой армии и воздушно-десантных войск успешно отражены две атаки противника в районах населенных пунктов Старомайорское и Урожайное Донецкой Народной Республики. В ходе боев уничтожено до 70-ти украинских военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты и два пикапа", – отметили в министерстве.

Минобороны заявило, что российские силы поразили склад боеприпасов 44-й артиллерийской бригады Украины около Марьяновки Запорожской области.

За минувшие сутки на южнодонецком и запорожском направлениях российские войска ликвидировали около 135 бойцов ВСУ, два танка, три боевые бронированные машины, три автомобиля и гаубицу Д-20.

По данным Минобороны, на краснолиманском направлении по штурмовым отрядам 42-й и 43-й механизированных украинских бригад ВС РФ нанесли упреждающее огневое поражение, а также отразили две атаки ВСУ в районе Райгородки ЛНР и Серебрянского лесничества.

Также российские войска ударили по всьми скоплениям живой силы и техники украинской армии в районах Новоегоровки, Невского, Червоной, Дибровы ЛНР, Торского и Григоровки ДНР.

На краснолиманском направлении украинская армия потеряла порядка 170 солдат, три боевые бронированные машины, две машины, самоходную артиллерийскую установку "Акация" и гаубицу Д-20.

Российская сторона ударила по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районе Одессы и Ильичевска 20 июля. Также ВС России ликвидировали объекты топливной инфраструктуры и склады боеприпасов украинской армии в районе Николаева.

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