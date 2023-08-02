Путин призвал чиновников относиться к семьям погибших бойцов СВО как к своим семьям

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Владимир Путин призвал чиновников на всех уровнях власти относиться к семьям погибших бойцов СВО как к своим собственным.

"Хочу обратиться к семьям тех наших товарищей, которые уже никогда лично не придут за высокими государственными наградами. Хочу, чтобы меня из этого торжественного зала Кремля услышали все мои коллеги во всей стране, услышали на разных уровнях власти: это наши семьи и их дети – это наши дети. И относиться нужно именно так", – заявил президент на церемонии вручения госнаград.

Он добавил, что их отношение таким должно быть не потому, что кто-то это прописал или приказал, а по зову сердца.

Ранее Путин поблагодарил за преданную службу героев СВО, награжденных государственными наградами. Он произнес слова благодарности, когда начал церемонию вручения госнаград в Екатерининском зале Кремля.

Церемония, по его мнению, является знаком большого уважения к гражданам, внесшим колоссальный вклад в развитие России и поставившим служение Родине во главу угла всей своей жизни. Лидер государства подчеркнул, что госнаграды будут вручены большой группе участников спецоперации.

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