Путин заявил, что показывать личный пример в бою – в лучших традициях офицеров РФ

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин во время встречи с экипажем танка "Алеша" в Кремле похвалил старшего лейтенанта Расима Баксикова за то, что он на личном примере демонстрирует умения в бою.

Глава государства поинтересовался, почему Баксиков, который является командиром сразу нескольких танков, периодически садится за рычаги управления на место механика-водителя. Военнослужащий заявил, что считает важным показывать солдатам, что свою работу необходимо выполнять в любых условиях, борясь со страхом.

"То есть показываете личным примером? Здорово. Это в лучших традициях российских офицеров", – приводит слова президента РИА Новости.

В начале августа экипаж танка, отразившего атаку бронегруппы Вооруженных сил Украины на запорожском направлении, представили к госнаградам.

Кроме того, врио главы ДНР Денис Пушилин тоже поручил наградить экипаж танка. Он отметил, что командир дивизии, бойцы которой управляли танком, участвовал в освобождении населенных пунктов на севере республики.

В конце июля в Сети появилось видео, на котором российский танк в одиночку справляется с техникой ВСУ. Бойцам ВС РФ удалось уничтожить семь бронемашин и вернуться из боя почти без повреждений.



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