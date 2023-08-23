Путин в Курске вручил награды отличившимся бойцам 127-й мотострелковой дивизии

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Владимир Путин вручил награды наиболее отличившимся воинам 127-й мотострелковой дивизии пятой общевойсковой армии в ходе СВО на Украине, передает РИА Новости.

"Сегодня будут вручены награды наиболее отличившимся военнослужащим 127-й мотострелковой дивизии пятой общевойсковой армии. Золотых звезд Героя России удостоены: лейтенант Александр Сергеевич Леваков и ефрейторы Филипп Александрович Евсеев и Алексей Михайлович Неустроев. Этот слаженный танковый экипаж вступил в бой с превосходящими силами противника и совершил, казалось бы, невозможное, совершил подвиг", – сказал Путин на концерте в честь 80-летия Победы в Курской битве.

Президент отметил, что экипаж боевой машины не только одержал победу в бою, но и спас экипаж танка, получившего пробоину. Кроме того, российских лидер наградил званием Героя России старшего лейтенанта Расима Баксикова и медалью "За отвагу" ефрейтора Илью Гаврилова.

В конце июля врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поручил наградить экипаж российского танка, который в одиночку смог остановить колонну бронетехники киевского режима. По словам чиновника, командир дивизии, бойцы которой управляли танком, участвовал в освобождении населенных пунктов на севере ДНР. Пушилин указал на героизм, проявленный экипажем танка.



Российский танк смог остановить колонну бронетехники ВСУ