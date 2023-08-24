Путин обвинил Запад в использовании своих "правил" в корыстных целях

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Западные государства для подмены системы международного права задействуют свои "правила" в корыстных целях, заявил Владимир Путин на встрече в формате "БРИКС плюс/аутрич".

Российский лидер, выступая на мероприятии в онлайн-формате, указал, что такой подход представляет собой тот же колониализм, только в новой упаковке.

В ходе встречи он добавил, что сегодняшние колонизаторы, используя благие лозунги о демократии и правах человека, стремятся решать свои собственные проблемы за чужой счет. По словам Путина, такие государства продолжают выкачивать ресурсы из развивающихся стран.

"Мировое большинство, к которому принадлежат присутствующие здесь страны, все больше устает от разного рода давления, всяких манипуляций, но готово к честному, равноправному и взаимоуважительному сотрудничеству", – заявил президент РФ.

Он отметил, что с такой стороны государства БРИКС подходят к развитию многоплановых отношений со всеми представленными объединениями, в том числе СНГ, ЕАЭС, ШОС, АСЕАН, Сообществу стран Карибского бассейна, Совету сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Вместе с этим Путин указал на тот факт, что российская сторона оказывает зерновую помощь странам Африки, несмотря на препятствия от других стран. Санкции, продолжил президент, сильно усложняют страхование, транспортную логистику и проведение платежей.

Путин заявил, что Запад пустил зерновую сделку под откос