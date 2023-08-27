Полет БПЛА MQ-9A Reaper зафиксировали над Черным морем – МО РФ

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Полет беспилотного летательного аппарата MQ-9A Reaper зафиксировали над Черным морем 27 августа. Об этом заявили в Минобороны РФ.

"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне", – отметили в российском военном ведомстве.

По данным Минобороны, экипаж истребителя РФ распознал воздушную цель как разведывательный БПЛА MQ-9A Reaper ВВС Соединенных Штатов. Су-30 развернул беспилотник от госграницы РФ. После этого российский самолет вернулся на аэродром базирования. В ведомстве подчеркнули, что нарушения госграницы России не было допущено.

Минобороны заявило, что полет Су-30 проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, соблюдая меры безопасности.

До этого над Черным морем средства контроля воздушного пространства ВКС РФ зафиксировали 22 августа полет двух беспилотников MQ-9 Reaper и TB2 Bayraktar, которые вели разведку в районе Крыма. Благодаря действиям истребителей беспилотные летательные аппараты изменили направление полета, после чего покинули район Крымского полуострова.



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