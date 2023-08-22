Над Черным морем зафиксирован полет БПЛА MQ-9 Reaper и TB2 Bayraktar – Минобороны РФ

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Над Черным морем средства контроля воздушного пространства ВКС РФ зафиксировали полет двух беспилотников MQ-9 Reaper и TB2 Bayraktar, которые вели разведку в районе Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"С целью пресечения возможного нарушения государственной границы Российской Федерации и противодействия ведению БПЛА радиотехнической разведки, был выполнен подъем двух российских истребителей из состава дежурных сил ПВО", – уточнили в военном ведомстве.

По данным министерства, благодаря действиям истребителей беспилотные летательные аппараты изменили направление полета, после чего покинули район Крымского полуострова.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что Украина совершила попытку атаки четырьмя беспилотниками по объектам в РФ, все БПЛА были уничтожены.

В ведомстве уточнили, что два беспилотника были подавлены комплексами РЭБ и потерпели крушение над территорией Брянской области. Еще два украинских БПЛА были уничтожены средствами ПВО над территорией Московской области.

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