ПВО сбила украинский БПЛА в небе над Брянской областью – МО РФ

Фото: министерство обороны Российской Федерации

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила в небе над Брянской областью украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

Как пояснили в ведомстве, попытка атаковать регион была пресечена в 21:45 по московскому времени. ВСУ запустили беспилотник самолетного типа.

"Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Брянской области", – говорится в сообщении.

Ранее ПВО сбила беспилотник в небе над Бабынинским районом Калужской области. Украинские военные предприняли попытку атаковать объекты региона БПЛА самолетного типа. В результате происшествия никто не пострадал.



Минобороны РФ сообщило о сбитом беспилотнике в Белгородской области