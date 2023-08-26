26 августа, 23:34Происшествия
ПВО сбила украинский БПЛА в небе над Брянской областью – МО РФ
Фото: министерство обороны Российской Федерации
Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила в небе над Брянской областью украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.
Как пояснили в ведомстве, попытка атаковать регион была пресечена в 21:45 по московскому времени. ВСУ запустили беспилотник самолетного типа.
"Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Брянской области", – говорится в сообщении.
Ранее ПВО сбила беспилотник в небе над Бабынинским районом Калужской области. Украинские военные предприняли попытку атаковать объекты региона БПЛА самолетного типа. В результате происшествия никто не пострадал.
Минобороны РФ сообщило о сбитом беспилотнике в Белгородской области
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