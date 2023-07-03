ВС РФ уничтожили почти все танки Leopard, поставленные ВСУ Польшей и Португалией – Шойгу

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Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) уничтожили 16 танков Leopard, поставленных Вооруженным силам Украины (ВСУ) Польшей и Португалией. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

Он уточнил, что это число составляет практически 100% от всех поставленных машин данного типа.

"Только на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях, где украинские формирования предпринимают безуспешные атаки, группировками российских вооруженных сил уничтожены 15 самолетов, 3 вертолета, 920 единиц бронетанковой техники, в том числе 16 танков Leopard", – приводит его слова Минобороны РФ в своем телеграм-канале.

Шойгу добавил, что российские силы продолжают снижать наступательный потенциал противника, нанося ему огневое поражение. По его информации, всего с 4 июня на всех направлениях ВСУ лишились около 2,5 тысячи единиц различного вооружения. Также подразделения противовоздушной обороны (ПВО) РФ за прошедший месяц перехватили 25 ракет Storm Shadow, 158 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS, 386 украинских беспилотников.

Глава ведомства подчеркнул, что противник не достиг своих целей ни на одном из направлений. По словам Шойгу, это говорит о мастерстве российских бойцов и "явно завышенных ожиданиях от хваленого западного оружия".

Ранее американская сторона признала, что не менее 17 боевых машин пехоты Bradley, которые передали Украине, получили повреждения или были уничтожены. Это составляет свыше 15% от обещанного количества.

До этого Минобороны РФ опубликовало кадры захвата российскими военнослужащими немецких Leopard-2A6 в зоне СВО. На видеозаписи российский боец находится примерно в двух метрах от военных машин. Как сообщили в ведомстве, кадры были сделаны на запорожском направлении.

Минобороны РФ показало поражение немецкого танка Leopard-2A6