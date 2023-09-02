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Потеря Купянска и дальнейшее продвижение ВС России в Харьковской области будут означать конец политической карьеры украинского президента Владимира Зеленского. Таким мнением поделился обозреватель Guancha Чэнь Фэн.

По его словам, по мере провала украинского контрнаступления Зеленский теряет свое влияние. Журналист также напомнил, что ранее в Купянск лично прибыл главком сухопутных войск Украины Александр Сырский из-за тяжелой для ВСУ ситуации на этом направлении.

Так, в случае успешного прорыва российские войска смогут продолжить свое наступление и соединиться с подразделениями со стороны Белгорода для взятия Харькова, считает обозреватель. Он добавил, что это станет огромной катастрофой для Киева как в политическом, так и в военном смысле.

Фэн считает, что украинский лидер еще сможет вернуться к образу "политика-любителя", однако потеря поддержки военнослужащих окажется для него фатальной.

Ранее военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Киев ведет инженерные работы по возведению линии обороны на подступах к Харькову.

До этого в Минобороны рассказали, что группировка российских войск "Запад" при поддержке авиации и огня артиллерии улучшила свое положение по переднему краю на купянском направлении.

Минобороны РФ сообщило об улучшении положения российской армии на купянском направлении