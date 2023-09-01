Глава ГУР Украины Буданов сообщил о желании перенести бои на территорию РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что не согласен с мнением президента страны Владимиром Зеленским об опасности перенесения боевых действий на территорию РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

"Война должна быть перенесена на другую территорию, которая, понятно для нас, есть Россия и другие территории, где находится их влияние, для того чтобы их растянуть. Чем шире будут операции, тем лучше", – сказал он.

Ранее Зеленский заявлял, что опасается переносить конфликт на территорию России, так как Украина останется в одиночестве.

Также украинский лидер отметил, что его страна готова продолжать боевые действия долго и даже жить в условиях боевых действий – "по примеру Израиля". Однако это удастся сделать, только если Украина сможет "минимизировать потери".

До этого советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк отмечал, что западные страны поддерживают Киев в уничтожении "всего российского", в том числе удары по Крыму. По его словам, число "неустановленных" беспилотников, атакующих РФ, будет увеличиваться.

Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что украинская сторона хочет верить в то, что Запад поддерживает Украину в этом вопросе. Западные государства понимают возможные риски от втягивания в конфликт, выразил мнение он.



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