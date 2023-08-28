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Политика

В США допустили начало процедуры импичмента в отношении Байдена

В США допустили начало процедуры импичмента в отношении Байдена

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Еще один высокопоставленный американский политик заговорил о процедуре импичмента в отношении президента США Джо Байдена. Это спикер Палаты представителей Кевин Маккарти. По его словам, новые факты о коррумпированности семьи обнаруживаются "каждую неделю".

Ранее инициировать расследование с целью импичмента призвала конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. Это произошло после заявлений бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина о том, что Байден якобы заплатил миллиард долларов за его увольнение в 2016 году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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