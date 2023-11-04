Данных о пострадавших при землетрясении в Непале россиянах нет – посол

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Данных о пострадавших при землетрясении в Непале россиянах нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла России в Непале Алексея Новикова.

Как отметил Новиков, посольство внимательно следит за ситуацией и находится на связи с соответствующими ведомствами Непала. Он отметил, что с рассветом начались масштабные поисково-спасательные работы в пострадавших районах. Ожидается, что число погибших может вырасти.

По информации посольства РФ, число погибших в результате землетрясения в Непале составило не менее 140 человек, пострадало не менее 120 человек.

Ранее сообщалось о 128 погибших в результате землетрясения. По данным индийской газеты Mint, число жертв, вероятно, вырастет, так как связь со многими горными районами была нарушена.

Землетрясение произошло на границе Индии и Непала. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр находился в 36 километрах к юго-востоку от непальского города Джумла с населением около 9 тысяч человек и в 166 километрах к северо-востоку от индийского города Бахрайч, в котором проживают около 182 тысяч человек.