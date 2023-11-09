Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировали на границе Турции и Сирии

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Подземные толчки магнитудой 4,9 зафиксировали на границе Турции и Сирии. Соответствующая информация появилась на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

По данным сейсмологов, очаг землетрясения располагался на глубине 9 километров, а эпицентр находился в 15 километрах к востоку от Искендеруна, население которого составляет около 159 тысяч человек.

О каких-либо повреждениях и пострадавших не сообщалось.

Ранее землетрясение произошло на границе Индии и Непала. По данным экспертов, эпицентр находился в 36 километрах к юго-востоку от непальского города Джумла с населением около 9 тысяч человек и в 166 километрах к северо-востоку от индийского города Бахрайч, в котором проживают около 182 тысяч человек.

Число погибших в результате землетрясения в Непале составило не менее 140 человек, пострадали не менее 120 граждан.



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