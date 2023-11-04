Путин выразил соболезнования властям Непала в связи с гибелью людей из-за землетрясения

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин выразил соболезнования властям Непала в связи с последствиями разрушительного землетрясения в стране. Телеграмма президента опубликована на сайте Кремля.

"Уважаемый господин президент, Уважаемый господин премьер-министр, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения в западных районах вашей страны", – говорится в сообщении.

Российский лидер попросил передать родным и близким погибших слова искреннего сочувствия, а пострадавшим пожелать скорейшего выздоровления.

Согласно последним данным, при землетрясении на границе Индии и Непала погибли минимум 128 человек. Предполагалось, что число может увеличиться, поскольку связь с некоторым горными районами нарушилась.

