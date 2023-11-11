Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Калифорнии

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Землетрясение магнитудой 5,0 было зарегистрировано у побережья американского штата Калифорния. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Геологическую службу США.

Сообщается, что эпицентр землетрясения находился в 183 километрах к западу от города Юрика, где проживают около 27 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 8 километров. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее ощущаемое землетрясение магнитудой 5,8 произошло в ночь на субботу в Тихом океане недалеко от Южных Курил Сахалинской области. Сообщается, что эпицентр сейсмособытия магнитной 5,8 находился в 250 километрах северо-восточнее Курильска в Тихом океане на глубине 100 километров.