Землетрясение магнитудой 4 произошло в Таджикистане

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Землетрясение магнитудой 4 выявили в Таджикистане в субботу, 11 ноября. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС и ГО) Умеду Юсуфи.

Подземные толчки зафиксировали в 06:24 по местному времени (в 04:24 по московскому времени), уточнила она. Юсуфи добавила, что эпицентр землетрясения находился в 31 километре к юго-востоку от города Душанбе и в 22 километрах от города Нурек.

Магнитуда толчков в эпицентре составила 4, в столице Таджикистана – 2–3. По словам Юсуфи, в результате происшествия разрушений и пострадавших не зафиксировали.

Ранее стало известно, что подземные толчки магнитудой 5,0 выявили у побережья американского штата Калифорния. Эпицентр землетрясения находился в 183 километрах к западу от города Юрика, где проживают порядка 27 тысяч человек.