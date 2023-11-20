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Происшествия

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов Японии

Фото: 123RF/cylonphoto

Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано у побережья Японии. Об этом со ссылкой на Геологическую службу США сообщает ТАСС.

Согласно данным службы, эпицентр толчков находился в 87 километрах от города Муцу в префектуре Аомори. Очаг залегал на глубине 52,6 километров.

На данный момент сведений о разрушений и пострадавших нет, угроза цунами не объявлялась.

Ранее землетрясение магнитудой 5,4 было зафиксировано в Индонезии. Эпицентр располагался на расстоянии 7 километров к северо-востоку от города Купанг с населением около 282 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 км. Сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало.

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