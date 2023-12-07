В Каспийском море произошло землетрясение

Фото: 123RF/canyalcin

В Азербайджане произошло землетрясение, эпицентр которого находился в Каспийском море, сообщает ТАСС.

По данным Национальной сейсмологической службы Академии наук Азербайджана, толчки магнитудой 5 ощущались в Баку и других городах страны.

В свою очередь, Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщал, что землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Каспийском море, а эпицентр находился в 62 километрах к северо-западу от города Сумгаит с населением около 265 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 27 километров.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее в западной части Турции произошло землетрясение магнитудой 5,1. Сообщалось, что подземные толчки ощущались в европейской части Стамбула. Эпицентр сейсмической активности пришелся на город Муданья в провинции Бурса.



Сильные ливни стали причиной нарушения авиаполетов в Стамбуле