Сообщений о пострадавших в Стамбуле при землетрясении не поступало

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Сведений о пострадавших и разрушениях в Стамбуле при землетрясении в районе Мраморного моря не поступало. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на генконсульство РФ в Стамбуле.

Там уточнили, что в районах, близких к эпицентру, службы проводят контроль зданий.

Землетрясение в европейской части Стамбула произошло 4 декабря, сейсмологи по меньшей мере зафиксировали три подземных толчка в 10:43 по московскому времени. Как рассказали специалисты, магнитуда достигла 5,1, эпицентр землетрясения пришелся на город Муданья в провинции Бурса, а сам очаг толчков залегал на глубине пяти километров.

До этого землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировали на границе Турции и Сирии. По словам сейсмологов, очаг располагался на глубине девяти километров, а эпицентр находился в 15 километрах к востоку от Искендеруна, население которого составляет около 159 тысяч человек.

О каких-либо повреждениях и пострадавших не сообщалось.

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