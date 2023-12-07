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07 декабря, 16:57

Происшествия

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло у берегов Вануату

Фото: 123RF/giobbi

У берегов Вануату зафиксировали землетрясение магнитудой 6,9. Данные о подземных толчках появились на официальном сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Сейсмологи определили, что очаг располагался на глубине 32 километров, а эпицентр – в 128 километрах к югу от города Исангел, в котором проживают примерно 1,4 тысячи человек.

Граждан предупреждают об угрозе цунами. Эксперты считают, что из-за подземных толчков большие волны могут появиться в пределах 300 километров от эпицентра.

Ранее подземные толчки магнитудой 7,5 произошли у юго-восточных берегов Филиппин. Менее чем за 15 минут в провинции Южный Суригао случилось второе землетрясение. По данным СМИ, погибли по меньшей мере два человека, еще девять получили травмы.

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