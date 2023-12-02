Второе менее чем за 15 минут землетрясение произошло у Филиппин

Фото: depositphotos/vchalup2

Второе менее чем за 15 минут землетрясение произошло у берегов Филиппин, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Точки магнитудой 5,7 зафиксировали в 18:20. Это произошло в 133 километрах к востоку от города Бутуан с населением более 300 тысяч человек. В 18:09 было зафиксировано землетрясении магнитудой 6,2 на расстоянии 161 километра к востоку от Бутуана.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 7,5, зафиксированном у юго-восточных берегов Филиппин.

Серия сильных землетрясений магнитудой 7,8 произошла 6 февраля на юго-востоке Турции. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал это ЧП крупнейшим стихийным бедствием с 1939 года.

Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали в Турции