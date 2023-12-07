Жители Дагестана ощутили толчки из-за землетрясения в Азербайджане

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Жители Дагестана ощутили толчки в результате землетрясения, произошедшего утром 7 декабря в Азербайджане, сообщает РИА Новости.

В частности, трясло в Махачкале и на юге республики. Глава Советского района Махачкалы Арсен Айдиев рассказал, что толчки ощутили в Пятом поселке, в Узбекгородке и в центральной части дагестанской столицы. Также подземные толчки были ощутимыми в Дербентском районе.

По данным главного управления МЧС России по Дагестану, информации о разрушениях и пострадавших не поступало, социально значимые объекты работают в штатном режиме.

Ранее в Азербайджане произошло землетрясение, эпицентр которого находился в Каспийском море. По данным Национальной сейсмологической службы Академии наук Азербайджана, толчки магнитудой 5 ощущались в Баку и других городах страны.

В свою очередь, Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщал, что землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Каспийском море, а эпицентр находился в 62 километрах к северо-западу от города Сумгаит с населением около 265 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 27 километров.

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