Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину из-за землетрясения в провинциях Ганьсу и Цинхай

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину в связи с землетрясением, которое произошло в провинциях Ганьсу и Цинхай. Об этом сказано в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

"Уважаемый господин председатель, примите глубокие соболезнования по случаю трагических последствий землетрясения в провинциях Ганьсу и Цинхай", – говорится в сообщении.

Кроме того, глава государства передал свои слова поддержки тем родственникам, чьи близкие погибли в результате землетрясения. Путин также пожелал выздоровления всем пострадавшим.

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на северо-западе Китая, в Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларском автономном уезде провинции Ганьсу, вечером 18 декабря. Эпицентр подземных толчков располагался в 101 километре к юго-западу от города Ланьчжоу.

Власти КНР ввели второй из четырех уровней экстренного реагирования на землетрясение. В настоящее время в спасательной операции задействованы 1,5 тысячи человек.

По последним данным, число погибших в результате землетрясения на северо-западе Китая составило 116 человек. Так, в Ганьсу количество жертв увеличилось до 105 человек, еще 186 граждан пострадали, а в Цинхае скончались 11 человек.



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