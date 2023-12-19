Число жертв землетрясения на северо-западе Китая возросло до 116 – СМИ

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Число погибших в результате землетрясения на северо-западе Китая возросло до 116 человек. Соответствующие данные предоставило Центральное телевидение КНР.

В настоящее время в спасательной операции задействованы 1,5 тысячи человек. Количество жертв в Ганьсу увеличилось до 105 человек, еще 186 граждан пострадали. В свою очередь, в Цинхае скончались 11 человек.

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на северо-западе Китая, в Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларском автономном уезде провинции Ганьсу, вечером 18 декабря. Эпицентр подземных толчков располагался в 101 километре к юго-западу от города Ланьчжоу.

Власти КНР ввели второй из четырех уровней экстренного реагирования на землетрясение. Изначально в провинции Ганьсу работали в общей сложности более 1,4 тысячи пожарных и спасателей.



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