По меньшей мере 97 человек погибли в двух провинциях Китая при землетрясении

Фото: 123RF/nitinut380

По меньшей мере 97 человек погибли и еще 236 получили различные ранения в китайских провинциях Ганьсу и Цинхай в результате прошедшего землетрясения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Власти КНР ввели второй из четырех уровней экстренного реагирования на землетрясение. Глава МЧС Китая Ван Сянси направился в Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларский автономный уезд провинции Ганьсу, где и произошло землетрясение.

На месте происшествия работают в общей сложности более 1,4 тысячи пожарных и спасателей. Они оказывают помощь пострадавшим и устраняют последствия стихии.

Подземные толчки магнитудой 6,2 произошли в Китае вечером 18 декабря. Эпицентр землетрясения располагался в 101 километре к юго-западу от города Ланьчжоу с населением порядка 3 миллионов человек.

В результате землетрясения в провинции Ганьсу погибли 86 человек, еще 96 получили различные травмы, в провинции Цинхай – 11 погибших и 140 пострадавших.