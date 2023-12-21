Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у берегов Аляски

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Землетрясение, магнитуда которого составила 6,3 балла, произошло у берегов американского штата Аляска. Об этом сообщается на сайте Геологической службы США.

Эпицентр подземных толчков находился в 106 километрах к юго-востоку от населенного пункта Адак, где население насчитывает почти 300 человек. Очаг располагался на глубине 33 километра. При этом информации об угрозе цунами не поступало.

Землетрясение магнитудой 6,2 балла произошло вечером 18 декабря на северо-западе Китая, в Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларском автономном уезде провинции Ганьсу. Эпицентр был в 101 километре к юго-западу от города Ланьчжоу, столицы провинции.

По данным СМИ, в результате произошедшего погибли 126 человек. В провинции Ганьсу жертвами стали 113 человек, еще 536 пострадали. В провинции Цинхай погибли 13 человек, пострадали 182, 20 сейчас числятся пропавшими без вести.

Владимир Путин выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину в связи с землетрясением. Глава российского правительства Михаил Мишустин сказал, что Россия готова оказать содействие китайским властям в ликвидации последствий случившегося.

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