Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у побережья Королевства Тонга

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Землетрясение магнитудой 5,6 произошло возле побережья Королевства Тонга. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Эпицентр землетрясения находился в 123 километрах к юго-востоку от города Пангаи, в котором проживают 1,7 тысячи человек. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров.

На момент публикации информации о возможных жертвах землетрясения или каких-либо разрушениях не поступало. Угроза цунами также не объявлялась.

18 декабря землетрясение магнитудой 6,2 балла произошло на северо-западе Китая, в Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларском автономном уезде провинции Ганьсу. Эпицентр был в 101 километре к юго-западу от города Ланьчжоу, столицы провинции. В результате произошедшего погибли 126 человек.

Владимир Путин выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину в связи с землетрясением. Глава российского правительства Михаил Мишустин сказал, что Россия готова оказать содействие китайским властям в ликвидации последствий случившегося.

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