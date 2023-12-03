Цунами высотой до 40 см дошло до Японии после землетрясения на Филиппинах

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Цунами высотой до 40 сантиметров дошло до берегов Японии после землетрясения магнитудой 7,5 на Филиппинах. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что в 04:27 по местному времени волна высотой 40 сантиметров дошла до берегов Японии.

Помимо этого, цунами меньшей силы зафиксировано и в ряде других районов, до которых волна дошла, в том числе спустя час. Там высота составила в основном 10-20 сантиметров.

О разрушениях и пострадавших не сообщается. Между тем предупреждение об угрозе цунами сохраняется для ряда регионов на тихоокеанском побережье Японии. Синоптики предупреждают, что цунами в отличие от обычных волн обладают чрезвычайной мощностью, поскольку образуются в результате воздействия на всю толщу воды в океане. Поэтому даже невысокая волна может смывать здания и людей.

Ранее Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что у берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 7,5.