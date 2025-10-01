Форма поиска по сайту

01 октября, 08:20

Происшествия

Посольство РФ на Филиппинах не получало данных о пострадавших при землетрясении россиянах

Фото: AP Photo/Uncredited

Посольство России в Маниле не располагает данными о россиянах, которые могли пострадать в результате землетрясения на Филиппинах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российскую дипломатическую миссию.

Уточняется, что дипломаты уже запросили необходимые сведения у местных компетентных органов.

Землетрясение у берегов филиппинской провинции Себу произошло во вторник, 30 сентября. Магнитуда подземных толчков составила 6,9, а эпицентр находился в 11 километрах от муниципалитета Калапе.

Позже в городе Либертад произошло повторное землетрясение магнитудой 5,0. В результате природного катаклизма погибли 60 человек, еще 147 пострадали. При этом информация о жертвах стихии продолжает поступать.

