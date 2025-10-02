Землетрясение магнитудой 5 произошло в Стамбуле

Фото: ТАСС/AP/Khalil Hamra

Землетрясение магнитудой 5 баллов произошло в районе турецкого Стамбула. Подземные толчки ощущались в европейской части города, сообщает ТАСС со ссылкой на департамент по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, землетрясение случилось в 14:55 по местному времени (совпадает с московским). При этом сейсмообсерватория Босфорского университета отметила, что магнитуда составила 5,2. Его эпицентр располагался в Мраморном море в районе города Текирдаг, а очаг залегал на глубине в 6,7 километра.

Информации о последствиях землетрясения от властей страны пока не приходило.

Ранее подземные толчки были зафиксированы у берегов филиппинской провинции Себу. Магнитуда составила 6,9, а эпицентр находился в 11 километрах от муниципалитета Калапе.

Позже в городе Либертад произошло повторное землетрясение магнитудой 5. В результате природного катаклизма погибли 60 человек, еще как минимум 147 пострадали.

Посольство России в Маниле сообщило, что не располагает данными о россиянах, которые могли пострадать в результате землетрясения.

Вместе с тем подземные толчки не затронули популярные у путешественников курорты и достопримечательности. Как отметила замгендиректора по маркетингу и рекламе одной туркомпании Любовь Чучмаева, разрушен оказался город Бого на севере острова.

