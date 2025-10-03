Форма поиска по сайту

Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Иране

Фото: depositphotos/vchalup2

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло возле города Заваре, расположенного в провинции Исфахан в центральной части Ирана, сообщает агентство SNN.

Уточняется, что землетрясение было зафиксировано на глубине 10 километров в районе города Заваре. Кроме того, подземные толчки ощутили жители городов Кум и Тегеран.

Ранее землетрясение магнитудой 5 произошло в районе турецкого Стамбула. Подземные толчки фиксировались в европейской части города.

В результате случившегося пострадали не менее 17 человек. Губернатор провинции Давут Гюль сообщил, об отсутствии признаков обрушения зданий.

