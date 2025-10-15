Внуку Калашникова вынесли приговор за расправу над российским баскетболистом

Фото: телеграм-канал "Объединенная пресс-служба судов Удмуртии"

Октябрьский районный суд Ижевска вынес приговор по уголовному делу внуку конструктора-оружейника Михаила Калашникова Игорю Красновскому, сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

"Назначено наказание в виде 14 лет 1 месяца лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", – написали в телеграм-канале ведомства.

Ранее объединенная пресс-служба судов региона сообщала об аресте 52-летнего Красновского, обвиняемого в убийстве баскетболиста и чемпиона РСФСР Андрея Сидорика.

Следствие установило, что подсудимый 14 января 2025 года на даче, расположенной на 9-м километре Якшур-Бодьинского тракта, в ходе распития спиртных напитков поссорился со знакомым и нанес ему множество ножевых ранений. Сразу после убийства обвиняемый угрожал ножом невесте погибшего.

Красновского признали виновным по двум статьям: части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку") и части 1 статьи 119 УК РФ ("Угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы").

