Трое детей изъяты у жительницы Челябинской области, заказавшей убийство дочери

Фото: телеграм-канал "Челябинский Следком"

Трое детей жительницы Челябинской области, которая хотела заказать убийство своей дочери, изъяты из семьи и помещены в социальное учреждение. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По предварительным данным, 46-летняя женщина в апреле 2025 года, находясь в поселке Измайловском Кизильского района, пыталась подкупить и уговорить своего знакомого для убийства собственной 12-летней дочери, сообщает пресс-служба регионального СКР. По ее плану, он должен был утопить девочку в реке.

Мотивом преступления стали конфликтные отношения фигурантки с дочерью, считают в СКР. Мужчина решил обратиться в правоохранительные органы. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 33, пунктов "в", "з" части 1 статьи 105 УК РФ ("Подстрекательство к совершению убийства малолетнего из корыстных побуждений").

Женщина задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

"Потерпевшая и двое других несовершеннолетних детей 2008 и 2019 годов рождения изъяты из семьи и помещены в социальное учреждение", – добавили в прокуратуре.

Ранее фигурантка неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, а многодетная семья состоит на учете в органах социальной защиты, указали в надзорном ведомстве.

Ранее 41-летняя жительница Ленинградской области за провинности отправила своих сыновей 7, 9 и 11 лет жить в баню. В это же время, по данным СМИ, мать и ее сожитель не работали, а дети нигде не учились, ходили голодные и в рваной одежде. Также женщина и ее сожитель злоупотребляли алкоголем.

