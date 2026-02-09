Билеты на спектакли театра "Шалом" на новой сцене можно найти в "Мосбилете"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Билеты на спектакли Московского еврейского театра "Шалом", которые показывают на новой площадке на Новослободской улице, можно купить в сервисе "Мосбилет". Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Раньше представления показывали только в помещении на Варшавском шоссе. Однако в 2025 году по решению городского департамента культуры театр открыл новую площадку.

Учреждение перенесло на сцену на Новослободской улице 8 постановок, составивших золотой фонд "Шалома". Также театр выпустил 8 премьер. Среди них – "Лисистрата", "Ахашверош-шпиль", "Натан Мудрый", "Последние" и другие.

При этом самым смелым экспериментом стала "Лаборатория пуримшпиля в Пуримшпильбурге", реализуемая при поддержке Российского еврейского конгресса. Проект направлен на переосмысление архаичного жанра и поиск современного языка для вечных сюжетов.

Всего за 2025 год площадку "Шалома" на Новослободской улице посетили 26 908 человек. В 2026-м запланированы 4 масштабных постановки ведущих режиссеров России и зарубежья.

Первой премьерой станет спектакль "ЛИР" по мотивам трагедии английского поэта Уильяма Шекспира. Показ состоится 3 апреля. Осенью театр представит драмы, образующие своеобразный триптих о ХХ веке и вечных историях морали.

В частности, 12 сентября покажут пьесу "Магда" современного британского драматурга Майкла Ардитти в постановке Евгения Корняга, 10 октября – пьесу "Гетто" израильского драматурга Иешуа Соболя. Режиссером выступил Владимир Киммельман. Завершит осенний блок постановка "Праведники" по специально написанной для театра пьесе Лары Бессмертной.

Также 11 февраля и 5 марта пройдут заключительные показы эскизов, над которыми работают режиссеры Тимур Кулов и Арсений Мещеряков. Затем лучшие из 7 эскизов доработают до полноценных спектаклей.

Отмечается, что первый год на новой сцене для театра "Шалом" стал более чем успешным. Эта площадка позволила сочетать классические постановки с экспериментальными проектами, при этом сохраняя преемственность и открывая пространство для новых форм.

В свою очередь, Театр на Юго-Западе сформировал самый большой репертуар в России. В месяц он проводит порядка 50 мероприятий. В их числе как классические спектакли, так и экспериментальные.