Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 января, 18:55

Шоу-бизнес
Главная / Истории /

Mash: Долина уехала на отдых в ОАЭ вместо передачи ключей от квартиры Лурье

Уехала отдыхать: чем грозит Долиной отказ лично передавать квартиру Лурье в срок

Певица Лариса Долина уехала отдыхать за границу вместо личной передачи ключей Полине Лурье – покупателю скандально известной квартиры в центре Москвы, сообщили СМИ. Теперь артистке грозит процедура принудительного выселения. Подробности – в нашем материале.

"Квартира готова"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров; ТАСС/Мария Семенова

Певицу Ларису Долину будут принудительно выселять из спорной квартиры в Хамовниках, которую она в 2024 году продала Полине Лурье, сообщил телеграм-канал Mash со ссылкой на адвоката покупательницы Светлану Свириденко. По ее словам, народная артистка РФ до сих пор не передала им ключи, поэтому они направили заявление судебным приставам.

Адвокат исполнительницы Мария Пухова подтвердила, что приставы начали исполнительное производство по выселению Долиной. При этом представитель Долиной назвала подобные шаги со стороны Лурье способом привлечения внимания.

"Непонятно, какая была в этом необходимость, с учетом того, что квартира готова к передаче еще с 5 января. Все сняли с регистрационного учета, квартира освобождена от личных вещей. А другая сторона отказывается принимать ключи. Поэтому пристава мы сейчас об этом всем уже уведомили и согласовываем дату", – отметила Пухова.

По ее словам, 5 января Лурье не смогла явиться на передачу квартиры, после чего встречу перенесли на 9-е число. Однако покупательница и ее адвокат в итоге отказались от подписания, указала адвокат.

В свою очередь, Свириденко отметила, что ее клиентка не подписала акт приема-передачи жилья из-за неявки Долиной: у доверенного лица певицы не было соответствующих полномочий. А без этого документа Лурье не имеет права заселиться в квартиру.

При этом СМИ выяснили, что Долина не явилась на встречу, потому что отправилась на отдых в Абу-Даби с дочерью и внучкой. По данным телеграм-канала Mash, артистка заселилась в один из лучших отелей ОАЭ, разброс цен в котором от 80 до 540 тысяч рублей за сутки.

По данным телеграм-канала Shot, Долина должна вернуться в Москву до 19 января и лично передать ключи от квартиры Лурье. В противном случае приставы вскроют жилье в присутствии понятых и выселят певицу.

Долгие разборки

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Скандальная история с квартирой Ларисы Долиной началась в августе 2024 года, когда народная артистка заявила, что стала жертвой мошенников. Под давлением аферистов она продала жилье в столичном районе Хамовники за 112 миллионов рублей, а затем добавила еще денег и перевела все на так называемый "безопасный счет".

Покупателем недвижимости стала Полина Лурье, однако позже Долина обратилась в суд с требованием вернуть жилье. Нижестоящие инстанции признали сделку недействительной, оставив право собственности за певицей. В свою очередь, Лурье на тот момент осталась без квартиры и денег.

Этот случай спровоцировал так называемый "эффект Долиной": в России участились споры по сделкам с вторичной недвижимостью, когда продавцы заявляли, что пошли на продажу недвижимости под давлении мошенников. Во многих случаях суды вставали на их сторону, оставляя покупателей без жилья.

Однако 16 декабря Верховный суд поставил точку в деле Долиной: решения предыдущих инстанций были отменены, а право собственности на недвижимость в Хамовниках оставили за Полиной Лурье. После этого певицу обязали съехать из квартиры.

Читайте также


шоу-бизнесистории

Главное

Почему препарат для животных стал опасным увлечением подростков?

Подростки стали употреблять ветеринарные препараты с целью опьянения

Случаи употребления габапентина молодежью могут быть связаны с желанием казаться "в теме"

Читать
закрыть

Зачем нужен генетический тест для будущих родителей?

Тест поможет оценить риски наследственных заболеваний у будущего ребенка

Услугу планируют включить в программу ОМС

Читать
закрыть

Кому и зачем нужно докупать пенсионные баллы?

Баллы нужны для страховой пенсии: ее начисляют, если у гражданина накоплено не менее 30

Эксперты напоминают: чем выше зарплата, тем больше баллов копится

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся снегопады?

С 13 января осадки в регионе станут менее интенсивными и локальными

Температурный фон начнет снижаться

Читать
закрыть

Как правильно заваривать и пить чай?

Напиток станет более полезным, если добавить в него сливочное масло с солью

Также важно соблюдать температуру заваривания

Читать
закрыть

Как уберечь зрение при работе за компьютером?

Важно соблюдать ограничения по времени работы с гаджетами

Расстояние от глаз до монитора должно составлять 50–70 сантиметров

Читать
закрыть

Почему важно уметь говорить "спасибо"?

Благодарность настраивает человека на более конструктивную волну мышления и действий

Привычка говорить "спасибо" оказывает мощное позитивное влияние на здоровье

Читать
закрыть

Почему не стоит бесконтрольно использовать сахарозаменители?

При большой дозировке они способны нарушить работу ЖКТ и вызвать диарею

Также возможны мигрени, аллергия и индивидуальная непереносимость

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика