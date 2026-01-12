Mash: Долина уехала на отдых в ОАЭ вместо передачи ключей от квартиры Лурье

Певица Лариса Долина уехала отдыхать за границу вместо личной передачи ключей Полине Лурье – покупателю скандально известной квартиры в центре Москвы, сообщили СМИ. Теперь артистке грозит процедура принудительного выселения. Подробности – в нашем материале.

"Квартира готова"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров; ТАСС/Мария Семенова

Певицу Ларису Долину будут принудительно выселять из спорной квартиры в Хамовниках, которую она в 2024 году продала Полине Лурье, сообщил телеграм-канал Mash со ссылкой на адвоката покупательницы Светлану Свириденко. По ее словам, народная артистка РФ до сих пор не передала им ключи, поэтому они направили заявление судебным приставам.

Адвокат исполнительницы Мария Пухова подтвердила, что приставы начали исполнительное производство по выселению Долиной. При этом представитель Долиной назвала подобные шаги со стороны Лурье способом привлечения внимания.

"Непонятно, какая была в этом необходимость, с учетом того, что квартира готова к передаче еще с 5 января. Все сняли с регистрационного учета, квартира освобождена от личных вещей. А другая сторона отказывается принимать ключи. Поэтому пристава мы сейчас об этом всем уже уведомили и согласовываем дату", – отметила Пухова.

По ее словам, 5 января Лурье не смогла явиться на передачу квартиры, после чего встречу перенесли на 9-е число. Однако покупательница и ее адвокат в итоге отказались от подписания, указала адвокат.

В свою очередь, Свириденко отметила, что ее клиентка не подписала акт приема-передачи жилья из-за неявки Долиной: у доверенного лица певицы не было соответствующих полномочий. А без этого документа Лурье не имеет права заселиться в квартиру.

При этом СМИ выяснили, что Долина не явилась на встречу, потому что отправилась на отдых в Абу-Даби с дочерью и внучкой. По данным телеграм-канала Mash, артистка заселилась в один из лучших отелей ОАЭ, разброс цен в котором от 80 до 540 тысяч рублей за сутки.

По данным телеграм-канала Shot, Долина должна вернуться в Москву до 19 января и лично передать ключи от квартиры Лурье. В противном случае приставы вскроют жилье в присутствии понятых и выселят певицу.

Долгие разборки

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Скандальная история с квартирой Ларисы Долиной началась в августе 2024 года, когда народная артистка заявила, что стала жертвой мошенников. Под давлением аферистов она продала жилье в столичном районе Хамовники за 112 миллионов рублей, а затем добавила еще денег и перевела все на так называемый "безопасный счет".

Покупателем недвижимости стала Полина Лурье, однако позже Долина обратилась в суд с требованием вернуть жилье. Нижестоящие инстанции признали сделку недействительной, оставив право собственности за певицей. В свою очередь, Лурье на тот момент осталась без квартиры и денег.

Этот случай спровоцировал так называемый "эффект Долиной": в России участились споры по сделкам с вторичной недвижимостью, когда продавцы заявляли, что пошли на продажу недвижимости под давлении мошенников. Во многих случаях суды вставали на их сторону, оставляя покупателей без жилья.

Однако 16 декабря Верховный суд поставил точку в деле Долиной: решения предыдущих инстанций были отменены, а право собственности на недвижимость в Хамовниках оставили за Полиной Лурье. После этого певицу обязали съехать из квартиры.

