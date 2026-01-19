По делу о пирсе Киркорова в Подмосковье назначили судебное заседание

Личный пирс певца Филиппа Киркорова у его особняка в Красногорске может стать общественным по требованию министерства экологии Московской области. Подробнее – в материале Москвы 24.

Отсутствует разрешение

Фото: телеграм-канал Mash

Личный пирс Филиппа Киркорова в акватории Москвы-реки в Красногорске сделают общественным. Такое решение приняло министерство экологии и природопользования Московской области после проверки документов.

Пристань размером 235х82 метра соорудили в 2021 году, она прилегает к особняку певца и ряду построек вокруг него на территории элитного поселка. Дом и пристань сейчас обнесены высоким забором, поэтому часть берега реки оказалась заблокирована.

"Установлено, что земельный участок, через который осуществляется проход к акватории, огорожен и находится под охраной. Пройти на участок не представлялось возможным. Данная информация направлена в управление Росприроднадзора по Московской и Смоленским областям", – сообщили в пресс-службе министерства.

По данным СМИ, Киркоров не получил в Росимуществе разрешение на владение землей и строительство объекта. Также пирс не ввели в эксплуатацию и не поставили на кадастровый учет.

Кроме того, отмечается, что при составлении договора с министерством экологии была допущена ошибка, связанная с местонахождением пирса. В документе говорится, что он расположен в акватории не Москвы-реки, а Волги.

Киркоров купил прибрежный участок в 2014 году, оформив ипотеку на 20 лет. На его территории построили несколько домов, спа‑зону, теннисный корт и повесили качели. Судебные разбирательства из-за незаконного пирса начались в 2023-м. Тогда предприниматель из Саратовской области Анатолий Рыськов подал на певца в суд, требуя убрать причал для яхт. В августе 2023 года Красногорский городской суд в удовлетворении требования Рыськова отказал.

"Кто-то от меня хочет то причал мой, то мою территорию. Всем чего-то от меня постоянно надо. Кому-то я не даю спокойно жить, существовать. Господи, живите своей жизнью, но оставьте меня в покое. Что же вам все Киркоров покоя не дает?" – прокомментировал судебные тяжбы певец в одном из интервью.

В октябре 2025 года на Киркорова снова подали иск в суд из-за его недвижимости в Подмосковье. В этот раз родственник Анатолия, предприниматель Глеб Рыськов пытался признать незаконным продажу певцу участка на берегу реки и требовал снести все постройки.

В конце января 2026-го в суде по этому делу назначено слушание, на котором определят, должен ли в итоге пирс стать общественным. За перекрытие доступа к воде исполнителю грозит штраф в пять тысяч рублей.

Суды с каменщиком и банком

Это не единственный судебный скандал, в котором оказался замешан артист. К примеру, весной 2025 года Киркоров подал в суд на каменщика Георгия Барановского, который оформлял для него пентхаус площадью около 600 квадратных метров в центре Москвы. Артист обвинил подрядчика в некачественной отделке и потребовал 10,9 миллиона рублей в качестве компенсации.

Стороны в ходе конфликта встречались на строительной экспертизе. По словам мастера, мероприятие было похоже не на судебную процедуру, а съемки реалити-шоу, сообщает сайт "Комсомольской правды" в Санкт-Петербурге.

"Мы приехали на экспертизу, и уже с первых минут стало понятно, что атмосфера накалена. Были судебные эксперты, адвокаты, менеджер проекта и даже телохранитель Филиппа Бедросовича. И скажу честно: там едва не дошло до драки", – рассказал Барановский.

Во время судебных разбирательств мастер предлагал Киркорову заключить мировое соглашение, но певец отказался. После чего конфликт продолжился: подрядчик заявил, что категорически не согласен с претензиями артиста. По его мнению, обвинения в некачественном результате – попытка переложить ответственность. В итоге Барановский подал встречный иск к Киркорову, настаивая, что скандал отразился на его деловой репутации, пишут СМИ.

Кроме этого, Киркоров был замечен в еще одной истории, связанной с деньгами. По информации ТАСС, компания "Социум Трейд" подала на Киркорова в суд в сентябре 2025 года. Организация требовала взыскать с певца задолженность по кредиту в одном из банков. Представитель артиста Роман Кузьмин рассказал, что сумма претензий составила более 12 миллионов рублей и была взята с условием, что ее погашением станет выступление Киркорова на корпоративе организации. Концерт действительно состоялся.

Как пишут СМИ, обязательства по возврату долга исполнены не полностью и "Социум Трейд" попросил суд взыскать оставшуюся сумму. Рассмотрение дела продолжится в Таганском суде Москвы 3 февраля, слушание состоится в закрытым режиме.

