Путин заявил, что СССР всегда жил в условиях санкций и добивался колоссальных успехов

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Советский Союз всегда жил в условиях санкций и добивался при этом колоссальных успехов. Об этом в ходе переговоров с Александром Лукашенко заявил Владимир Путин.

"Даже после 90-го года в отношении России сохранялись и потом перешли уже в новые и новейшие времена санкции со времен Советского Союза", – отметил президент России.

Переговоры глав РФ и Белоруссии стартовали в Москве 11 марта. В их повестке – союзная кооперация, экономическое взаимодействие в условиях санкций, обстановка на Украине.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.