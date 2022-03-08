Президент России поздравил дам с Международным женским днем

Фото: ТАСС

Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем. Видеозапись поздравления опубликована на сайте Кремля.

"Хочу пожелать, чтобы ваши близкие люди окружали вас вниманием и душевным теплом, чтобы к вам возвращались доброта и участие, которые вы щедро дарите семье, детям, внукам, коллегам и друзьям", – сказал глава государства.

Президент поблагодарил россиянок, которые работают в больницах и поликлиниках. Он также выразил признание женщинам, которые несут службу в рядах Вооруженных Сил России.

В своем поздравлении Путин также обратился к матерям, женам, сестрам, невестам и подругам российских солдат и офицеров, которые защищают Россию в ходе специальной военной операции. "Понимаю, как вы переживаете за своих любимых и близких. Вы можете гордиться ими так же, как вместе с вами ими гордится и переживает за них вся страна", – подчеркнул глава РФ.

Ранее сообщалось, что цветы к Международному женскому дню можно приобрести и на некоторых станциях московского метрополитена. Букет можно приобрести на станциях Сходненская, Войковская, Алтуфьево, Сухаревская, Белорусская, Пушкинская, Лубянка, Автозаводская, Нагатинская, Коломенская, Пролетарская, Анино и других.