Четверть мужчин готовы потратить на подарки к 8 Марта до 5 тыс рублей

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Большинство россиян планируют в этом году отмечать Международный женский день. Об этом со ссылкой на исследование финансовой онлайн-платформы Webbankir сообщает РИА Новости.

О готовности отмечать праздник и дарить подарки сообщили сразу 95,4% респондентов. При этом четверть россиян намерены потратить 3–5 тысяч рублей (24,8%).

О готовности приобрести подарки на сумму более 20 тысяч рублей заявили 8,5% мужчин. В прошлом году аналогичную сумму называли 12% опрошенных. С 11,8% до 9,5% сократилась и доля тех, кто закладывает на подарки бюджет в 10–20 тысяч рублей.

Между тем количество мужчин, готовых потратить от 5 до 10 тысяч рублей, сократилось почти вдвое – с 45,4% до 23,8%.

Каждый пятый мужчина (19%) рассчитывает потратить на подарки до 3 тысяч рублей. Еще 14,3% респондентов планируют уложиться в 1 тысячу рублей.

Большинство женщин (68%) ждут в этом году подарки от близких и коллег по работе. При этом 15,4% россиянок полагают, что поздравлять их будут только дома, а 4,1% ожидают получить подарки только на работе. Еще 12,5% женщин считают, что в этом году поздравлять их не будут.

Ранее сооснователь компании "Виртуальный маркетолог" Максим Панов рассказал о популярных рекламных уловках интернет-маркетологов перед 8 Марта. Наибольшее влияние на потребителя оказывают существенное снижение стоимости и искусственно созданный дефицит. При этом, по словам эксперта, скидка может равняться сумме наценки, сделанной перед праздником, а таймер с обратным отсчетом до окончания акции вовсе не означает, что количество товара действительно ограничено.