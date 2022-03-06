Эксперты составили список оригинальных подарков россиян на 8 Марта

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В преддверии Международного женского дня эксперты сервиса "Авито Услуги" подготовили список (есть в распоряжении Москвы 24) оригинальных подарков россиян для своих мам, бабушек, подруг, сестер и жен.

Спрос на музыкальные поздравления к 8 Марта вырос на 35% начиная с февраля, отметили аналитики.





пресс-служба "Авито Услуги" В зависимости от бюджета прямо домой можно пригласить скрипача, певца, пианиста или даже небольшую кавер-группу, которая исполнит любимую песню для бабушки, мамы, сестры или возлюбленной.

Средняя цена выступления стартует от тысячи рублей за композицию. Также на 16% чаще стали обращаться за написанием стихотворений на заказ. Цена за стихотворение начинается от 150 рублей.

В преддверии праздника с февраля в 2–2,5 раза вырос спрос на подарок в виде сертификата на массаж, СПА или салоны красоты. Средняя цена по России – от тысячи рублей, говорится в исследовании.

Кроме того, специалисты сервиса предлагают в качестве подарка обратить внимание на сертификат на тату. Спрос на них по стране вырос на 76% с января по февраль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя цена работы мастера по небольшой татуировке составляет тысячу рублей. Более крупный рисунок может обойтись в пять тысяч рублей.

"В качестве подарка россияне также выбирают классические бенто-торты (небольшие торты на 1–2 человек) и букеты на заказ от мастеров", – рассказали сотрудники сервиса.

В феврале спрос на мини-торты вырос на 66%, а на букеты – на 42%. Средняя цена по стране начинается от 700 рублей и растет в зависимости от размера букета и объема торта. По желанию заказчика мастера могут нанести на торт поздравительную надпись и оставить открытку с личными пожеланиями.

Ранее стало известно, какую сумму россияне планируют потратить на поздравления к 8 Марта. По данным аналитиков, молодые люди до 24 лет рассчитывают в среднем израсходовать на цветы 2 700 рублей, а на подарки – 4 300 рублей. Вместе с тем граждане в возрасте 35–44 лет выделяют на эти цели 3 000 и 4 000 соответственно.