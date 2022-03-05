Россияне рассказали, какую сумму готовы потратить на подарки к 8 Марта

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Россияне до 24 лет чаще всего дарят 8 Марта подарки, а 35–44-летние – цветы. Об этом со ссылкой на исследование сервиса SuperJob сообщает РИА Новости.
Аналитики выяснили, что граждане до 24 лет планируют израсходовать на подарки в среднем 4,3 тысячи рублей, а на цветы – 2,7 тысячи рублей, россияне в возрасте 35–44 лет планируют потратить на эти цели 4 и 3 тысячи соответственно.
Наиболее экономными оказались люди старше 45 лет. Согласно исследованию, они готовы истратить на подарки к 8 Марта не более 3,8 тысячи рублей, на цветы – 2,5 тысячи рублей.
Больше всего на подарки и цветы потратятся жители Москвы – 6 и 3,5 тысячи рублей соответственно. На втором месте в этом списке идут жители Красноярска – 5,5 и 3,5 тысячи рублей. Жители Казани готовы купить подарки за 5,5 тысячи рублей и цветы – стоимостью 2,5 тысячи рублей.
Самыми экономными оказались жители Перми. Они готовы купить подарки за 3,7 тысячи рублей и цветы – за 2,5 тысячи рублей.
Ранее флорист Надежда Плешкова рассказала, что дорогой букет цветов на 8 Марта можно заменить луковичным растением в горшочке, например гиацинтами или крокусами.
По словам эксперта, такие цветы выглядят красиво и являются достаточно бюджетными. Кроме того, они подойдут для подарка коллегам по работе.
В Москве к 8 Марта вырастили более 3 млн цветов
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