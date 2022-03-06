Эксперт рассказал о рекламных уловках интернет-маркетологов перед 8 Марта

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Накануне праздника интернет-реклама содержит множество предложений о скидках, которые являются одним из самых мощных инструментов влияния, рассказал сооснователь компании "Виртуальный маркетолог" Максим Панов. Об этом сообщает газета "Известия".

"Сложно пройти мимо снижения стоимости на 30–50% и остаться равнодушным. Психологи определили, что у человека тут же появляется мысль о том, что он непременно хочет этот товар", – рассказал эксперт

Таким образом, человек совершает покупки будучи уверенным в том, что экономит. При этом клиент чувствует себя довольным, даже если размер скидки равнялся наценке накануне праздника, подчеркнул Панов.

Еще одной уловкой, по словам специалиста, является искусственно созданный дефицит. Например, продавец заявляет, что срок предложения или количество товара ограничены. Из-за этого у потенциального покупателя появляется страх потери.

"Таймер с обратным отсчетом до окончания акции, напоминание о том, что количество товара ограничено или что его получат первые 100 покупателей, создают ненужную спешку и не оставляет времени на раздумья", – пояснил эксперт.

Также интернет-маркетологи используют лид-магнит, добавил Панов. Сначала клиенту предлагают что-то бесплатное перед покупкой основного товара, а после получения подарка у человека возникает чувство долга.

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