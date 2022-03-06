Психолог рассказал, какие подарки не следует дарить на 8 Марта

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Доцент кафедры психологии личности и дифференциальной психологии Московского института психоанализа Алексей Аверьянов рассказал, что не стоит дарить женщине на 8 Марта предметы быта и домашнего обихода, если она сама об этом не попросит.
По мнению эксперта, такой подарок может быть расценен как намек на "стояние у плиты".
"В этом лучше всего разбирается сама женщина, и она сама купит лучше этот предмет: кастрюлю какую-то или кухонную утварь. Дарить это ей не надо. Это вещь бытовая, очень приземленная", – приводит слова Аверьянова "Агентство "Москва".
По словам психолога, предпочтение нужно отдавать тем подаркам, которые хочет сама женщина. Чтобы выяснить, что именно нужно подарить, можно предварительно спросить ее напрямую. Если мужчина внимательный, подчеркнул Аверьянов, то ему не составит труда сделать правильный выбор.
Ранее аналитики выяснили, сколько россияне готовы потратить в этом году на подарки и цветы к 8 Марта. Так, граждане до 24 лет планируют израсходовать в среднем 4,3 тысячи рублей и 2,7 тысячи рублей соответственно. Россияне в возрасте 35–44 лет планируют потратить на подарки 4 тысячи, а на цветы – 3 тысячи рублей.
Больше всего на подарки и цветы потратятся жители Москвы – 6 и 3,5 тысячи рублей соответственно. На втором месте в этом списке идут жители Красноярска – 5,5 и 3,5 тысячи рублей. Жители Казани готовы купить подарки за 5,5 тысячи рублей и цветы – стоимостью 2,5 тысячи рублей.
В Москве изменились цены на несколько видов цветов
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